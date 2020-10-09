شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لأولياء الأمور: نُقدر قلقكم.. وهدفنا الأول هو الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تُقدر جيدًا قلق أولياء الأمور، ولكننا نُراهن في الوقت نفسه على فهم "الطلاب" الجدد، وهدفنا في نهاية الأمر وأولى أولوياتنا هو "الطلاب".

وأضاف "شوقي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة "إم بي سي مصر" اليوم الخميس، أن الفكرة بالنسبة للوزارة، هو تدريب الطلاب، وإنقاذهم من عيوب النظام القديم، ونحاول الآن تعليم أولادنا مهارة "الصيد" بدلًا من جلب السمكة جاهزة لهم، نحاول تعليمهم كيفية "الطبخ"، وليس تناوله دون أن يعلم كيف تم طبخه.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الأسر وأوليساء الأمور يعتقدون أن النجاح هو حصول على درجات، وفي حقيقة الأمر هذا ليس له علاقة بالتعليم، ونحن نرى أنه ليس من مصلحة الطلاب الاستمرار في هذا الأمر.

وأشار "شوقي" إلى أن "لُب" التغيير يكمن في أن الأسئلة تكون من خارج الكتاب المدرسي، لأننا سوف نقوم بتدريس محتوى علمي للطلاب، وما يحتاجه الامتحان فقط، هو قياس مدى فهم نواتج التعلم للطلاب، ولا يوجد في النظام الجديد ما يُسمى بـ"الإجابة النموذجية.

ووجه "شوقي" حديثه إلى أولياء الأمور قائلصا: "إحنا عايزين نتكلم على المحتوى وفهم المحتوى، إحنا جايين نتعلم، مش جايين ناخد امتحان، الولاد هيخشوا الجامعة، والدنيا كلها فيها طلبة بيخشوا الجامعة، سنغافورة بيخشوا الجامعة، واليابان بيخشوا الجامعة، وأميركا، بس متعملين، بس مش بالأسلوب القديم، لأن الامتحان مفروض إني معرفش السؤال".

وعن تغيير طريقة "التنسيق" للالتحاق بالجامعات، أكد "شوقي"، أن هذه قضية سوف يتم التشاور فيها مع وزارة التعليم العالي، قائلًا: "إنا بنعرض حاجة لم تعرض من قبل، إنه يبقى فيه امتحانين للثانوية العامة مش امتحان، وده بيشيل ضغط كبير جدًا عن الطلاب".