شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو يندد بالتحرش بأجنبية في مدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية يبكي مندداً بتداول مقطع فيديو لواقعة تحرش تعرضت لها إحدى الفتيات تحمل ذات الجنسية وذلك بمنطقة زهراء مدينة نصر بالقاهرة. وأكدت الأجهزة الأمنية المعنية أنه وفى وقت معاصر لوقت ارتكاب الواقعة، تم تحديد وضبط الجناة مرتكبي الواقعة وعددهم 6 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو يندد بالتحرش بأجنبية في مدينة نصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.