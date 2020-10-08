شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الشبكات.. وقف أعمال حفر «خلسة» بدون تصريح في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن مأمور الضبط القضائي بمركز الشبكات بالقليوبية من رصد أعمال حفر «خلسة» تابع لإحدى الشبكات دون استخراج التصاريح الفنية اللازمة من المركز بمنطقه أبراج الزهور- بنها وعلى الفور تم ايقاف الأعمال المخالفة وعمل محضر بالواقعه من أعمال مخالفة.

وقف اعمال حفر " خلسه " بدون تصريح فى بنها

كما تم ضبط أعمال حفر أخرى بحي الفيلات ببنها لتوصيل المياه الشرب دون استخراج التصاريح القانونية.

وحذر المهندس طلعت سلطان، المدير العام لمركز معلومات الشبكات بالقليوبية، أن أي شخص أو جه يضبط باعمال حفر دون استخراج التصاريح اللازمة، سيجري التعامل معه بحزم.