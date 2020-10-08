شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار«حقك تنظمى» اعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى ٢٢ من اكتوبر في ١١ إدارة صحية.

و أشار الطباخ إلى أن الحملة تأتي نظراً للزيادة السكانية وزيادة عدد المواليد وطبقاً لاهتمامات رئاسة الجمهورية وتعليمات وزيرة الصحة وقطاع السكان وتنظيم الأسرة وتحت رعاية محافظ القليوبية وإيمانا بوضع حلول للمشكلة السكانية.

وأضافت الدكتورة نوال عمران، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية، أن تنفيذ الحملة يكون على مرحلتين المرحلة الأولى اعتباراً من ١١ وحتي ١٥ اكتوبر وذلك في 6 إدارات صحية وهي كفر شكر وشبرا شرق والقناطر وقليوب والعبور وطوخ.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية اعتباراً من ١٨ وحتي ٢٢ من أكتوبر الجاري وذلك في ٥ إدارات الخانكة وبنها وشبين القناطر وشبرا غرب وقها من خلال العيادات الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية بالإضافة إلى العيادات المتنقلة على مستوى المحافظة وكل الخدمات المقدمة مجانية.