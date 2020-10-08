شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بورسعيد يرأس اجتماع لجنة مراجعة رخص البناء وأعمال الترميم والتدعيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لجنة مراجعة رخص البناء وأعمال الترميم، برئاسة المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، اجتماعاتها المستمرة لمتابعة مستجدات الاعمال، بحضور ممثل مديرية أمن بورسعيد ونقابة المهندسين وكلية الهندسة جامعة بورسعيد وإدارة التفتيش على أعمال البناء بالمحافظة ومديري التنظيم في الأحياء والشؤون القانونية.

وأكد نائب المحافظ أن اللجنة تختص بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات، وحصر أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة على هذا القرار، والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص، ومراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات.