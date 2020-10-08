شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الدكتور محمد كمال إمام الذي نعاه شيخ الأزهر؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، العالِم الجليل الدكتور محمد كمال إمام، رئيس قسم الشريعة الإسلامية السابق بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، والذي وافته المنية مساء الخميس عن عمر ناهز 74 عامًا.

وأكد شيخ الأزهر أن العالِم الراحل لم يدخر جهدًا في خدمة الإسلام والمسلمين، وترك إرثًا كبيرًا في مجال الفقه الإسلامي، وقد فقدنا بموته علمًا من أبرز علماء الشريعة الإسلامية في العصر الحاضر، وستظل كتبه ومؤلفاته -وبخاصة في مجال مقاصد الشريعة الإسلامية- مقصدًا لطلاب العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية حول العالم.

- ولد الدكتور محمد كمال إمام -أستاذ الشريعة الإسلامية- في مدينة إسنا في 2/4/1946

- المؤهلات العلمية

- ليسانس في الحقوق دور يناير 1969 - جامعة الإسكندرية

- دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية 1973 بتقدير جيد - جامعة الإسكندرية

- دبلوم الدراسات العليا في القانون العام 1976 بتقدير مقبول - جامعة عين شمس

- الدكتوراة في الحقوق 1982 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف - جامعة الإسكندرية

- الحياة العملية للراحل

- أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

- الرئيس السابق لقسم الشريعة بجامعة المنيا- مصر.

- كان أستاذًا مشاركًا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض على مدى عامين وعضو اللجنة القومية للإصلاح التشريعي.

- ساهم في إعداد العديد من مشروعات القوانين.

- عمل في الإذاعة المصرية إلى أن وصل إلى منصب كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم ومديرًا للتنفيذ بها.

- له أنشطة في مجال العمل الفكري الإسلامي من خلال إنجاز العديد من الموسوعات الفقهية.

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- عمل مديرًا لتحرير مجلة (المسلم المعاصر) على مدى 20 عاما.

- شارك في مؤتمر القمة العالمي لحوار الأديان في نيويورك.

- شارك في الدورتين الأولى والثانية من المؤتمر الدولي للفقه والقانون في إيران.[1]

- زار الدول العربية كلها والعديد من الإسلامية والأوربية وأمريكا في جولات دعوية.

- المشاركة في الهيئة الاستشارية لـ مجلة الفقه المقارن.[2]

- كما شارك في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.