شكرا لقرائتكم خبر عن حمله لتجميل مدينتي دسوق ومصيف بلطيم وإزالة التعديات بهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة مصيف بلطيم، اليوم الخميس، أعمال النظافة، والتشجير، ورفع المخلفات والقمامة المتراكمة بنطاق المدينة ونطاق الحملة الميكانيكية لإعادة المظهر، وتمكنت حملة مجلس مدينة دسوق، من إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

أكد اللواء هاني عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه أشرف على أعمال النظافة، رفع القمامة، والعمل على تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تقصير، مشيراً إلى أن النظافة عنوان الحضارة والرقي في المجتمع، وتدل على حسن السلوك الحضاري ورقي المدينة.

وأضاف عبد القوي، أن مدينة مصيف بلطيم تشهد تغيير واضح في مستوى النظافة، بمشاركة العاملين بقسم النظافة، و نواب مجلس المدينة، مؤكداً أنه جاري رفع جميع المخلفات والأتربة بالطرق، مشدداً على أهمية المتابعة اليومية لمنظومة النظافة، وزيادة نشر الوعى لإعادة المظهر الحضاري في جميع شوارع وميادين أو مداخل ومخارج المدينة لإظهاره بالمظهر الحضاري كمدينة سياحية.

وقالت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق من إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية، بحضور المهندس محمد عثمان مدير الإدارة الزراعية والإدارة الهندسية على مساحة 250م تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمشاركة المجتمع المدني عمل خط لتصريف مياه الأمطار بطول 42م بقرية سنهور المدينة.