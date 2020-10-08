شكرا لقرائتكم خبر عن احجز شقة في الإسكان الاجتماعي.. تعرف على المكان والمساحة والسعر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل كبير.. يظل الإسكان الاجتماعى الخاص بمتوسطى الدخل، حلم يراود الكثير من الشباب، خاصة المقبل على الزواج.

أمس قرر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة سداد مقدم الحجز وسحب كراسات الشروط، لحجز الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل في مدن (بدر، الغردقة، بورفؤاد، شطا والزرقا)، حتى الخميس الموافق 22 أكتوبر الجارى، بدلاً من 8 أكتوبر، حتى يمنح الفرصة لعدد أكبر.

ما هي مساحات الشقق المطروحة؟

المساحة تتراوح بين 103 و120 مترا مربعا في الوحدات السكنية، كاملة التشطيب وهي عبارة عن 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ.

وماذا عن الأسعار وكيفية السداد؟

1-الأسعار تبدأ من 480 ألف جنيه، للوحدة السكنية، على ان يتم الاستلام بعد عام ونصف العام من تاريخ التعاقد.

2-يشترط الدفع 50 ألف جنيه، كمقدم لجدية الحجز بجانب 200 جنيه مصروفات تسجيل.

3- يتم سداد على 12 دفعة ربع سنوية بنسبة 2.5% من ثمن الوحدة السكنية لكل دفعة، تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان.

4- يسدد باقي ثمن الشقة بنظام التمويل العقاري، لمدة 20 سنة بنسبة فوائد 8 % سنويا متناقصة.

كيف يتم التقدم للحجز؟

يتم التقديم إلكترونياً من خلال موقع www.shmff.gov.eg

عن طريق تسجيل بيانات الحجز ورفع الإقرار المرفق بكراسة الشروط، وقد حددت وزارة الإسكان شروط لحجز الوحدة السكنية، ترصدها «المصري اليوم» في التقرير التالى:

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1-- أن يكون الشخص المتقدم للحجز مصري الجنسية.

2- يشترط في المتقدم أن لا يقل سنة عن 21 سنة

3- أن يكون المتقدم كامل الأهلية وله حق التصرف طبقا للقانون

4- أن يلتزم المتقدم بالتعاقد بنظام التمويل العقاري، من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطى الدخل لمدة تصل إلى 20 عامًا، ويشترط أن يسدد المتقدم سعر الشقة كاش.

5- على المتقدم ارفاق مستندات تثبت أنه من متوسطي الدخل على البوابة الإلكترونية، ويعتبر الطلب ملغي في حالة تجاهل هذا الطلب.

6- شراء كراسة الشروط التي تشمل استمارة الحجز من مكاتب البريد في المدن المعلن عنها، مع سداد مصروفات التسجيل ودفع مقدم جدية الحجز.

7- تحديد المدينة السكنية التي يرغب في الحصول عليها، وسيتم رفض الطلب وحال وجود أكثر من رغبة بالاستمارة.