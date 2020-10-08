«الصحة العالمية» تنظم لأول مرة فاعلية عالمية كبري عبر الانترنت للتوعية بالصحة النفسية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنظم منظمة الصحة العالمية، السبت المقبل 10اكتوبر فاعلية عالمية على الانترنت لأول مرة حول التوعية في مجال الصحة النفسية،وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.
وقالت المنظمة، أن الفاعلية، التي تُسمى التظاهرة الكبرى من أجل الصحة النفسية، سينضم إليها قادة العالم وخبراء الصحة النفسية وعدد من المشاهير.
واشارت المنظمة إلى أنه من المقرر أن يلقي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، كلمة ليخبروا العالم بما يمكننا جميعاً أن نفعله لتحسين صحتنا النفسية، وكيف يمكننا المساعدة على التأكد من أن الرعاية الجيدة للصحة النفسية متاحة لكل من يحتاج إليها.
وخلال هذا الحدث الذي سيتم تبادل الرسائل، وإعداد المنشورات التي توضح كيف تستثمر في صحتك النفسية، وطرح الأسئلة على الضيوف ذوي المكانة الخاصة في جلسات الأسئلة والأجوبة الحية على وسائل التواصل الاجتماعي.
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