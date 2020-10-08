شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة ينعى النائبة منى منير عضو مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ينعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة وفاة النائبة منى منير عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة والتي وافتها المنية اليوم الخميس. ويتقدم محافظ الجيزة بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيدة سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

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