شكرا لقرائتكم خبر عن المتيني: الانتهاء من تجديدات قاعات الألسن قبل بدء العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، جولة تفقدية لكلية الألسن، استهدفت الجولة متابعة أعمال الإنشاءات لـ١٣ قاعة تعليمية تتسع لـ٢٢ طالبًا بحد أقصى في كل قاعة، لتدعيم البرامج الجديدة بالكلية وتطوير القاعات التعليمية وتزويدها بكافة الاجهزة التكنولوجية، والتي من المزمع الانتهاء منها في غضون أيام.

وشدد «المتيني» رئيس الجامعة، بحسب بيان، على ضرورة استغلال كافة المساحات بالكلية بالشكل الأمثل، ووجه بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لعملية تطوير البنية التحتية بالكلية، إلى جانب سرعة الانتهاء من التجديدات قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وشهدت الجولة تفقد عدد من القاعات والأماكن المنتظر وضع تصورات مبدئية بالتعاون مع مركز الاستشارات بكلية الهندسة، وإدارة الشؤون الهندسية بالجامعة، لاستغلالها لتلبية متطلبات العملية التعليمية بالكلية وفق أعلى معايير الجودة.