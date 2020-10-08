شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار احتفالات أكتوبر بفرع ثقافة مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم أنشطتها الفنية والثقافية من خلال فرع ثقافة مطروح، حيث قدمت فرقة مواهب مطروح عرضا فنيا على المسرح المتنقل بقصر ثقافة مطروح احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، تضمن العرض إنشاد الأغانى الوطنية، وشارك في العرض فاطمة سليمان وصابر سمكة ومنة شريف، بالإضافة إلى الأغانى التي قدمتها المجموعة، مع مراعاة أعداد الحضور والتباعد الاجتماعي.

وأعد بيت ثقافة سيوة محاضرة أون لاين بعنوان «سيناء أرض التضحيات» قدمها الإذاعى محمد عمران جيرى، تناول خلالها تضحيات أبناء مصر من الشعب والجيش لاسترجاع أرض الفيروز، كما تحدث عن ملحمة أكتوبر الأسطورة التي يخلدها التاريخ على مر العصور.

وفي مجال الأمسيات الشعرية، قدم نادى بادية براني أمسية شعرية قدمها أون لاين الشاعر بشير قويه، ألقى من خلالها قصيدة من الغزل العفيف الرقيق وتحدث من خلالها عن العشق وحالة العشاق.

كما قدم نادي بادية مطروح أمسية للشاعر سعيد الجبيهي، ألقى من خلالها قصيدة شعرية بدوية تدور في قالب النصيحة وأنه يجب على الإنسان الصبر والتحمل، وهي قصيدة من نوع ضم القشة.