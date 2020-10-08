- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل تجريبي لـ«نفق» (الواحات / الفيوم) احتفالا بأعياد أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، التشغيل التجريبي لنفق (الواحات / أكتوبر)، تمهيدا لافتتاحه بالتزامن احتفالات المدينة بالعيد القومي الـ41 وانتصارات حرب أكتوبر.
وأضاف الجهاز عبر بيان نشر على الصفحة الرسمية للجهاز على فيس بوك، أنه تم توسعة طريق الفيوم ليكون بعدد 9 حارات في كل إتجاه، وإقامة نفق بطريق (أكتوبر- الفيوم ) أمام تجنيد الجيزة وإنشاء نفق تقاطع طريق (الواحات- القاهرة ) نهاية سور هضبة الأهرام.
وأوضح أنه تم استكمال الطريق الدائرى المنصورية حتى تقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات بطول 5 كم داخل المنطقة الأثرية، وإنشاء عدد 2 كوبري أحدهما تقاطع الهرم مع المنصورية بمنطقة مشعل والثاني طريق المنصورية تقاطع الملك فيصل قبل مدخل ميدان الرماية، كما تم الإنتهاء من عدد واحد نزله وعدد واحد طلعة للطريق الدائري المنصورية - كفر غطاطي بعد مسجد الشيخ الشعراوي، والبدء في إقامة كوبري نهاية طريق الدائري - دريم اتجاه مدخل زويل وحدائق الأهرام البوابة ٤، ونفق أمام حي الأشجار اتجاه الدائري.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
104,035
-
تعافي
97,492
-
وفيات
6,010
كانت هذه تفاصيل خبر تشغيل تجريبي لـ«نفق» (الواحات / الفيوم) احتفالا بأعياد أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.