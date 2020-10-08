شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل تجريبي لـ«نفق» (الواحات / الفيوم) احتفالا بأعياد أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، التشغيل التجريبي لنفق (الواحات / أكتوبر)، تمهيدا لافتتاحه بالتزامن احتفالات المدينة بالعيد القومي الـ41 وانتصارات حرب أكتوبر.

وأضاف الجهاز عبر بيان نشر على الصفحة الرسمية للجهاز على فيس بوك، أنه تم توسعة طريق الفيوم ليكون بعدد 9 حارات في كل إتجاه، وإقامة نفق بطريق (أكتوبر- الفيوم ) أمام تجنيد الجيزة وإنشاء نفق تقاطع طريق (الواحات- القاهرة ) نهاية سور هضبة الأهرام.

وأوضح أنه تم استكمال الطريق الدائرى المنصورية حتى تقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات بطول 5 كم داخل المنطقة الأثرية، وإنشاء عدد 2 كوبري أحدهما تقاطع الهرم مع المنصورية بمنطقة مشعل والثاني طريق المنصورية تقاطع الملك فيصل قبل مدخل ميدان الرماية، كما تم الإنتهاء من عدد واحد نزله وعدد واحد طلعة للطريق الدائري المنصورية - كفر غطاطي بعد مسجد الشيخ الشعراوي، والبدء في إقامة كوبري نهاية طريق الدائري - دريم اتجاه مدخل زويل وحدائق الأهرام البوابة ٤، ونفق أمام حي الأشجار اتجاه الدائري.