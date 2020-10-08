شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى لطلاب الثانوية المؤجلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحان الدور الثاني (مؤجلين) لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الذين تعرضوا لظروف قهرية منعتهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية وتغيبوا أو رسبوا فى مادة أو مادتين، باعتبارها فرصة ثانية لهم.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا إلى الإدارة المركزية للتعليم الثانوى بالوزارة بالمستندات التى تثبت أحقيتهم فى أداء الدور الثاني للطلاب المؤجلين وحصلوا على موافقات قد وصل إلي 241 طالب وطالبة أدى منهم الامتحان طبقًا للجدول المعتمد 207 طالب وطالبة وتغيب (34) طالب وطالبة نجح منهم (76) طالب وطالبة بنسبة (31.5%).