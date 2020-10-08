شكرا لقرائتكم خبر عن مرسى مطروح تكثّف حملات لتطهير وتعقيم القطارات لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، باستمرار تكثيف أعمال التطهير والتعقيم للمصالح الحكومية وأماكن تكدس المواطنين والأسواق بالمحافظة طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزارة التنمية المحلية في اجتماع مجلس المحافظين الأخير بالتزامن مع بداية الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تعقيم وتطهير القطارات القادمة للمدينة بمحطة سكة حديد مرسى مطروح بالإضافة إلى تطهير مجمع محاكم مطروح وقسم الشرطة والمواقف وأماكن تكدس المواطنين بالأسواق ورش المبيدات بسيارات الضباب بالأحياء والشوارع والعزب في الفترة المسائية بالتنسيق مع مديرية الصحة بمطروح.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أن أعمال التطهير مستمرة يوميا لمنازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا بالإضافة إلى تعقيم السيارات والأتوبيسات القادمة للمدينة على التمراكزات الثابتة شرقا القادمة من المحافظات وغربا للقادم من السلوم وجنوبا للقادم من واحة سيوة.