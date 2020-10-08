شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يزور رئيس مدينة الحمام بعد إصابته فى حادث انقلاب سيارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على الإطمئنان على صحة وجيه عبد الرازق، رئيس مركز ومدينة الحمام، وزيارته بقسم العناية المركزة بمستشفى مطروح العام عقب تعرضه لحادث انقلاب السيارة بطريق الاسكندرية مطروح بمنطقة سيدى حنيش.

حيث وجه محافظ مطروح بتقديم كافة أوجه الرعاية والعناية الطبية اللازمة لرئيس مدينة الحمام خاصة مع الأعداد لإجراء عملية جراحية له، متمنيا له الشفاء العاجل.