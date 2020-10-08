شكرا لقرائتكم خبر عن منع إمام مسجد بالجيزة من الإمامة والخطابة بسبب الدعاية الأنتخابية لأحد المرشحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الأوقاف إحالة الشيخ إسماعيل أنور إسماعيل السيد، إمام مسجد بالجيزة، لوظيفة باحث دعوة ومنعه من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس بها أو أي عمل يتصل بشئون المساجد لحين انتهاء التحقيقات، لخروجه على مقتضي واجبه الوظيفي.

جاء قرار وزارة الاوقاف بناء على مذكرة الدكتور سيد مسعد، مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة، التي رفعها إلى الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، بشأن خروج الشيخ إسماعيل أنور إسماعيل السيد، إمام مسجد محمود سليم بالجيزة، على مقتضى واجبه الوظيفي بالمشاركة الفجة في حملة أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بالمحافظة، وحرصا على صورة المؤسسات الدينية ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين في حياد تام، ودفعا لاستخدام المنبر في غير ما خصص له.

وشددت وزارة الأوقاف على مديرية أوقاف الجيزة التنفيذ الفوري بمنعه من أي عمل دعوي اعتبارا من اليوم الخميس، مع استكمال التحقيق مع المذكور بديوان عام الوزارة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن المتاجرة بالزي الأزهري أو المنبر أو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه في العملية الانتخابية تستدعي العقوبة الرادعة، حفاظا على حرمة المسجد وصورة الإمام .