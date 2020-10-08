شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أرمينيا يكشف كيف أججت تركيا الصراع مع أذربيجان بشان كاراباخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، إن الوضع الميداني في ناجورى كاراباخ ليس صراعا بسيطا مع أذربيجان، حيث بدأ مع استقلال الإقليم منذ 70 عاما، متهما القوات التركية بتأجيج الأوضاع من خلال قصف المدنيين، مشيرًا إلى أن أنقرة أصبحت طرفا فى الصراع.
وأضاف فى حوار مع قناة " تن"، أنه بدلا من المفاوضات بدأ الموضوع بالحرب والصراع مع أذربيجان ثم بالمفاوضات، فالصراع الحقيقى بين الإقليم وأذربيجان.
وأكد أن أهالى الأقاليم كانوا يتعاشون في سلام ويمارسون تقاليدهم الدينية، وبدأ الصراع فى 27 سبتمبر من قبل أذربيجان.
وأوضح أنه يريد من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة بذل مجهودا لعودة الطرفين لدائرة المفاوضات ، مشيرا إلى أن آخر صراع كان فى عام 2016.
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