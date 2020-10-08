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صور.. فرحة على وجوه أسرة فتاة الإسكندرية عقب عودتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت الفرحة على وجوه والد ووالدة فرح فتاة الإسكندرية عقب عودتها ، حيث أكدت أنها هربت من المنزل وذلك بعد اعتداء والدها ووالدتها بالضرب عليها، نتيجة رفضها النزول للتمرين.

 

وأضافت أنها كانت تعرف شاب من خلال برنامج التيك توك، وأنها كانت على تواصل دائم معه، ونزلت للقاهرة لمقابلته ولكنها لم تجده فتعرفت على شاب آخر أخذها لأسرته وأقامت معهم.

فرحة على وجوه أسرة فتاة الإسكندرية عقب عودتها لأحضانهم (1)

 

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فرحة على وجوه أسرة فتاة الإسكندرية عقب عودتها لأحضانهم (2)

 

 

فرحة على وجوه أسرة فتاة الإسكندرية عقب عودتها لأحضانهم (3)

 

 

فرحة على وجوه أسرة فتاة الإسكندرية عقب عودتها لأحضانهم (4)
 
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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