شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فرحة على وجوه أسرة فتاة الإسكندرية عقب عودتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت الفرحة على وجوه والد ووالدة فرح فتاة الإسكندرية عقب عودتها ، حيث أكدت أنها هربت من المنزل وذلك بعد اعتداء والدها ووالدتها بالضرب عليها، نتيجة رفضها النزول للتمرين.

وأضافت أنها كانت تعرف شاب من خلال برنامج التيك توك، وأنها كانت على تواصل دائم معه، ونزلت للقاهرة لمقابلته ولكنها لم تجده فتعرفت على شاب آخر أخذها لأسرته وأقامت معهم.

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