إحباط طرح 10 أطنان تين مجفف منتهية الصلاحية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: داهم ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية. التحريات أشارت إلى أن مالك المخزن -بدون ترخيص- بقوم بتجميع كميات من التين المجفف مجهول المصدر تمهيدا لطرحها للبيع في الأسواق لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة. بمداهمة المخزن، تم ضبط المدير المسؤول وبلغ إجمالي المضبوطات 10 أطنان تين مجفف غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها. تم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لإعدامها بواسطة الأجهزة المعنية وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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