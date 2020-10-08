شبورة كثيفة والقاهرة 36.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة طقس حار نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، مع استمرار الشبورة المائية صباحا؛ لتكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة.
وأوضح الخبراء في بيان اليوم، أن الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وأشار الخبراء إلى أن الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، مع رياح معتدلة، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
ومن المتوقع، أن يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، بينما تكون الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق جنوب الصعيد.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتراوح درجات الحرارة، على القاهرة بين 36-23 درجة، والإسكندرية بين 30-22 درجة، ومطروح بين 27-20 درجة، وسوهاج بين 38-22 درجة، وقنا بين 39-23 درجة، وأسوان بين 41-25 درجة مئوية.
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