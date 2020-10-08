القومي للمرأة ينعى منى منير عضو مجلس النواب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ببالغ الحزن والآسى، النائبة منى منير عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، والتى وافتها المنية، الخميس.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن حزنها العميق لوفاة النائبة منى منير، التى كان لها العديد من المواقف المهمة والبارزة خلال عضويتها للبرلمان، وشهد لها الجميع بالكفاءة والجدارة في طرح والمشاركة في العديد من المناقشات الهامة بمجلس النواب.

وقالت مايا مرسي:"فقدنا اليوم نائبة قديرة كان لها دور بارز في الحياة العامة وتحت قبة البرلمان، أفنت حياتها فى خدمة جميع من حولها بحب وإخلاص فنالت محبة الجميع".

وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة ، سائلين الله عز وجل أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم آهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.