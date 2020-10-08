البحوث الإسلامية ينعى الدكتور محمد كمال إمام عضو المجمع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة الإسلامية، عضو مجمع البحوث الإسلامية والذي وافته المنية، مساء الخميس، عن عمر ناهز الـ74 عاما.

وأكد المجمع في بيان له، الخميس، أن الدكتور محمد كمال إمام، أسهم بدور كبير في التجديد في الفكر الإسلامي، وخدمة العلم وأهله، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة، بالإضافة إلى خدمة الإسلام وأهله من خلال جهوده الواضحة في المؤتمرات واللقاءات الدولية.

وتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الراحل بصفة خاصة، وتلاميذه من طلاب العلم ومحبيه في جميع أنحاء العالم بصفة عامة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع في صحيفة حسناته.

يذكر أن الدكتور محمد كمال إمام كان دائم المشاركة في المؤتمرات التي يعقدها الأزهر.

ومن أبرز مؤلفاته ما يلي:

من مؤلفات فضيلته:

الوصايا والأوقاف: مقاصد وقواعد،

أصول الحسبة في الإسلام: دراسة تأصيلية مقارنة،

مقدمة لدراسة الفقه الإسلامي،

أصول الفقه الإسلامي،

النظرة الإسلامية للإعلام: محاولة منهجية،

أحكام الأسرة في الإسلام،

تنظير القوة: دراسة في فقه العلاقات الدولة،

الإنسان والدولة: دراسة في فقه تنظيم السياسة،

الدليل الإرشادي إلى مقاصد الشريعة الإسلامية،

غيرها.