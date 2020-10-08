البحوث الإسلامية ينعى الدكتور محمد كمال إمام عضو المجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة الإسلامية، عضو مجمع البحوث الإسلامية والذي وافته المنية، مساء الخميس، عن عمر ناهز الـ74 عاما.
وأكد المجمع في بيان له، الخميس، أن الدكتور محمد كمال إمام، أسهم بدور كبير في التجديد في الفكر الإسلامي، وخدمة العلم وأهله، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة، بالإضافة إلى خدمة الإسلام وأهله من خلال جهوده الواضحة في المؤتمرات واللقاءات الدولية.
وتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الراحل بصفة خاصة، وتلاميذه من طلاب العلم ومحبيه في جميع أنحاء العالم بصفة عامة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع في صحيفة حسناته.
يذكر أن الدكتور محمد كمال إمام كان دائم المشاركة في المؤتمرات التي يعقدها الأزهر.
ومن أبرز مؤلفاته ما يلي:
من مؤلفات فضيلته:
الوصايا والأوقاف: مقاصد وقواعد،
أصول الحسبة في الإسلام: دراسة تأصيلية مقارنة،
مقدمة لدراسة الفقه الإسلامي،
أصول الفقه الإسلامي،
النظرة الإسلامية للإعلام: محاولة منهجية،
أحكام الأسرة في الإسلام،
تنظير القوة: دراسة في فقه العلاقات الدولة،
الإنسان والدولة: دراسة في فقه تنظيم السياسة،
الدليل الإرشادي إلى مقاصد الشريعة الإسلامية،
غيرها.
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