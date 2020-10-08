شارك في الدعاية لأحد المرشحين.. منع إمام بأوقاف الجيزة من المنابر وإحالته لباحث دعوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف إحالة إمام مسجد محمود سليم بساقية مكي بالجيزة، إلى باحث دعوة ومنعه من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس بها أو أي عمل يتصل بشئون المساجد، لحين انتهاء التحقيقات.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن الإمام المذكور خرج على مقتضى واجبه الوظيفي، بالمشاركة الفجة في حملة أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بالمحافظة، وحرصا على صورة المؤسسات الدينية ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين في حياد تام ودفعا لاستخدام المنبر في غير ما خصص له، تمت إحالته للتحقيق.

وطالبت وزارة الأوقاف، مديرية الجيزة بالتنفيذ الفوري بمنعه من أي عمل دعوي اعتبارا من اليوم الخميس ٨ أكتوبر ٢٠٢٠ م، مع استكمال التحقيق مع المذكور بديوان عام الوزارة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن المتاجرة بالزي الأزهري أو المنبر أو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه في العملية الانتخابية تستدعي العقوبة الرادعة، حفاظا على حرمة المسجد وصورة الإمام.