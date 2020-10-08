محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، تخصيص موضوع خطبة غد الجمعة عن "فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن".
وأكدت وزارة الأوقاف، أنه تم التنبيه على المديريات بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كوورنا.
وأكدت أنه تم التشديد على منع تجاوز مدة خطبة الجمعة والمحددة بـ "عشر" دقائق.
ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، غدًا، مسجد الشهيد العقيد أحمد منسي بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب، في تمام العاشرة صباحًا.
ويؤدي الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية به خطبة الجمعة بمسجد الشهيد العقيد أحمد منسي.
ويتوجه وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية لافتتاح مسجد الشهيد رقيب أول مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية بالإسكندرية، ويلقي به الدكتور محمد مختار جمعة الخطبة تحت عنوان : " فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن ".
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان الخميس، أن ذلك يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة الدعوية والاهتمام بعمارة بيوت الله (عز وجل) من جهة، وتقديرًا لأبنائها العظام الذين ضحوا في سبيل مجدها وعزتها ورقيها والحفاظ عليها من جهة أخرى.
جدير بالذكر أن المسجدين من إنشاء وتنفيذ الهيئة الهندسية لقواتنا المسلحة الباسلة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح أكثر من 350 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر خطبة الجمعة حول "فضل الشهادة".. وافتتاح مسجد الشهيد "منسي" بالإسكندرية.. غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.