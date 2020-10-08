16 أكتوبر.. انطلاق أولى حلقات "واحد من الناس" مع عمرو الليثي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 أعلنت شبكة قنوات الحياة، عودة برنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثى، يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري. وأذاعت قناة الحياة البرومو الخاص بالبرنامج، ونشرت عبر صفحتها الرسمية عودة برنامج واحد من الناس 16 أكتوبر. Advertisements وتضمن البرومو صور لفريق العمل وتعليق صوتي للإعلامي عمرو الليثى، وقال فيه ١٢ سنة في حب الناس. وفي إطلالته الجديدة على شاشة الحياة، يواصل برنامج واحد من الناس رسالته كأول وأكبر بوابة خير وعطاء على شاشة التليفزيون. وتابع الليثى أن الخير مصدر السعادة للناس، وواحد من الناس حريص على سعادتكم ، وعمل الخير دائما اختيار ومع واحد من الناس واجب علينا " وأن واحد من الناس دايماً سدد".

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