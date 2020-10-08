محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
تفقد الدكتور اسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، الخميس، الجامع الأزهر، بعد نشوب حريق في أحد الغرف، أمس الأربعاء.
واطمأن الحداد بصحبة مدير عام الجامع الأزهر، على سلامة مبنى الجامع الأزه بعد الحريق الذي نشب في غرفة بالدور الثالث بالجامع الأزهر، وتمت السيطرة عليه من خلال التدخل السريع للحماية المدنية دون وقوع خسائر بوجود الإدارة العامة للجامع الأزهر -بفضل الله تعالى.
وأذيعت صلاة الفجر عبر البث المباشر لصفحة الجامع الأزهر على فيسبوك تأكيدًا على فتح أبوابه للمصلين، واستمرارية الجامع الأزهر في القيام بدوره التاريخي، وأن الجامع الأزهر سيظل قلعة العلم والعلماء إن شاء الله تعالى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نشوب حريق بإحدى الغرف.. الحداد يتفقد الجامع الأزهر - صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.