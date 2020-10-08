بعد نشوب حريق بإحدى الغرف.. الحداد يتفقد الجامع الأزهر - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تفقد الدكتور اسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، الخميس، الجامع الأزهر، بعد نشوب حريق في أحد الغرف، أمس الأربعاء.

واطمأن الحداد بصحبة مدير عام الجامع الأزهر، على سلامة مبنى الجامع الأزه بعد الحريق الذي نشب في غرفة بالدور الثالث بالجامع الأزهر، وتمت السيطرة عليه من خلال التدخل السريع للحماية المدنية دون وقوع خسائر بوجود الإدارة العامة للجامع الأزهر -بفضل الله تعالى.

وأذيعت صلاة الفجر عبر البث المباشر لصفحة الجامع الأزهر على فيسبوك تأكيدًا على فتح أبوابه للمصلين، واستمرارية الجامع الأزهر في القيام بدوره التاريخي، وأن الجامع الأزهر سيظل قلعة العلم والعلماء إن شاء الله تعالى.