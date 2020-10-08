شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس لـ97492 حالة.. و«الصحة» تكرم «الصاوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة، عن تعافى 43 مصابا بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 97492 حالة حتى الآن. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 133 إصابة جديدة ووفاة 9 حالات، حيث يصل إجمالى عدد المصابين لـ104035 حالة منهم 97492 متعاف و6010 حالة وفاة.

من جهة أخرى أشادت الوزيرة الدكتورة هالة زايد، بالفنان خالد الصاوى، لمشاركته فى الحملة التوعوية لدعوة المواطنين للمشاركة فى التجارب الإكلينيكية فى مرحلتها الثالثة للقاح كورونا، تحت شعار «لأجل الإنسانية».

وأوضح مجاهد أن الوزيرة أهدت درع الوزارة لـ«الصاوى» تقديرًا لتطوعه لتصوير الحملة التوعوية دون مقابل، حرصاً منه على نجاح تلك التجربة، موضحًا أن هذه ليست هى المرة الأولى التى يتعاون فيها الصاوى مع الوزارة، حيث سبق وشارك فى الحملة التوعوية لكل من مبادرة «100 مليون صحة»، ومنظومة التأمين

الصحى الشامل.

وأضاف أن الوزيرة أكدت على دور الإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة فى نجاح تلك التجربة التى تشارك فيها مصر ضمن العديد من دول العالم فى الحصول على لقاح أمن وفعال لكورونا فى أسرع وقت، لما لهم من تأثير إيجابى فى المجتمع بهدف توعية المواطنين بأهمية المشاركة فى هذه التجارب لأجل الإنسانية.

من جانبه، أعرب الصاوى عن بالغ سعادته بالمشاركة فى تلك الحملة باعتبارها دورًا وطنيًا يؤكد دور الفنانين المصريين فى تقديم رسالة توعوية هادفة لدعم الدولة فى مشاركة دول العالم للوصول إلى لقاح آمن وفعال يحمى الإنسانية من الفيروس فى أسرع وقت، موجهاً الشكر للوزيرة على استقباله وتكريمه، داعياً المواطنين لضرورة المشاركة فى التجارب الإكلينيكية للقاح.

يُذكر أن الوزيرة الدكتورة هالة زايد، شاركت فى التجربة الإكلينيكية فى مرحلتها الثالثة للقاح كورونا وتلقت جرعة اللقاح بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وذلك ضمن مبادرة (لأجل الإنسانية) فى إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون فى مجال التصنيع حال

ثبوت فاعليته.

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