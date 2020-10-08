شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولى» يبحث الاستعدادات النهائية لبدء الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جميع التفاصيل المختلفة المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسى الجامعى الجديد، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بأن تكون الجامعات الأهلية الجديدة نموذجًا يُحتذَى به، من حيث جودة التعليم، واستخدام الأساليب الحديثة فى التعلم، بما يعمل على تحسين مخرجات التعليم الجامعى، وتزويد الطلاب بمهارات التعلّم والابتكار.

وناقش «مدبولى»، خلال اجتماع مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب المقبولين للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، وهى «الجلالة بهضبة الجلالة فى السويس، والملك سلمان بفرعيها بشرم الشيخ ورأس سدر فى جنوب سيناء، والعلمين فى مطروح».

واطمأن «مدبولى» على مدى جاهزية المقار الجديدة بالجامعات الأهلية لاستقبال الطلاب، من حيث اكتمال خطة العام الدراسى الجديد من خلال التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الأجنبية والمصرية، وأعضاء الفريق الإدارى بالجامعة، وأعمال الفرش والتأثيث لمبانى المرحلة الأولى، وتوفير أجهزة المعامل للمجالات التعليمية المختلفة، ومعامل الحاسب الآلى، وتقديم خدمات الحراسة والبيئة المختلفة، بالإضافة إلى توفير وسائل الإعاشة والإقامة والانتقالات.

وعرض «عبدالغفار» الاستعدادات الجارية بعناصرها جميعًا، مشيرًا إلى البنية الأساسية التى تتم بالمنشآت التعليمية ويتم تنفيذها وفق أعلى مستويات الجودة، وطبقًا للتصميمات العالمية فى الجامعات الأجنبية، وبما يتواءم مع متطلبات الجيل الرابع من الجامعات الذكية المتطورة، التى تعتمد فى آليات التعليم على التعليم الهجين، الذى يتطلب توافر بنية معلوماتية قوية، كما تم استعراض آخر التطورات فى الاتفاقيات الدولية للشراكة مع الجامعات الأجنبية للبرامج الأكاديمية المختلفة للجامعات الأهلية الجديدة.

على صعيد متصل، أعلنت جامعات «القاهرة وعين شمس وحلوان» خطة الاستعدادات لاستقبال العام الجامعى الجديد، المقرر بدايته 17 أكتوبر الجارى، وترأس الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس الجامعة لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، وإطلاق المنصة التعليمية الذكية للجامعة (Smart CU) على مستوى عالمى، إذ تتضمن مجموعة من الأنظمة المتكاملة، من أهمها نظام (Blackboard) ونظام الامتحانات (Assessment Gourmet)، ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام للاجتماعات والمؤتمرات، فضلًا عن أدوات تعليمية متعددة أخرى، إلى جانب استخدام إمكانيات Amazon. وأوضح «الخشت» أن منصة جامعة القاهرة تضم أقوى نظام للتعليم الذكى فى العالم، وهو عبارة عن نظام جديد للتعلم أكثر تطورًا من الأنظمة العادية، من خلال واجهة حديثة سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة، تقدم تجربة تعليم وتعلم أبسط وأكثر قوة تتجاوز نظام إدارة التعلم التقليدى LMS، مضيفًا: «تم اعتماد منصة Blackboard EdTech Platform لدعم العملية التعليمية بالجامعة لما لها من مميزات، أهمها إتاحة سهلة للمادة العلمية، وتعزيز التفاعل مع الطلاب، ودعم استراتيجيات التعلم الحديثة، وتحقيق معايير جودة التعليم العالمية، وتسهيل الواجبات والاختبارات الإلكترونية واستطلاعات الرأى». وأشار «الخشت» إلى بدء الإطلاق التجريبى لمنصة الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، على الرابط (http://exams.cu.edu.eg/)، إذ تعتمد على نظام متكامل يتيح لأعضاء هيئة التدريس إنشاء أنواع مختلفة من الاختبارات، سواء الإلكترونية أو الورقية، وبأكثر من لغة، وإنشاء وتصحيح جميع أنواع الأسئلة، كما تتيح مراقبة الاختبارات وعرض تقارير تحليلية مفصلة عن النتائج والدرجات وجودة الاختبارات والأسئلة، لافتًا إلى أن الجامعة تعمل الآن بنظام الحلول التكنولوجية لإدارة العمل الجامعى بجوانبه المختلفة، والوصول إلى تطبيقات عملية وأفكار جديدة تتناسب مع طبيعة الأهداف القومية والوطنية، من خلال دورها فى استخدام التعليم والبحث العلمى كقاطرتين لتحقيق «الأمن القومى» بمفهومه التنموى الشامل. وشدد «الخشت» على سرعة انتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وسرعة الانتهاء من أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد، واستخراج البطاقات الجامعية، وتوفير عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية وانتظامها من اليوم الأول، مؤكدًا أن استعدادات المدن الجامعية تمت على أفضل وجه، وبكامل طاقتها لاستقبال وتسكين الطلاب القدامى والجدد، وفقًا لجدول زمنى محدد، وفقًا لإجراءات احترازية مشددة.

وأعلن الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، أن قطاع شؤون التعليم والطلاب نظم سلسلة ندوات توعوية لأكثر من 800 من الإداريين والإخصائيين العاملين بقطاع المدن الجامعية للتوعية بمخاطر فيروس «كورونا» وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية، منوهًا بأن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات الوقائية لتحقيق السلامة للطلاب والمترددين جميعًا لضمان عام آمن، كما أن مستشفيات الجامعة والإدارة العامة للشؤون الطبية على أهبة الاستعداد للتعامل الفورى. ويواصل طلاب المستويات الـ8 بكلية الآداب بجامعة عين شمس أداء امتحانات «الفصل الصيفى» فى إطار الدراسة بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعى (2019- 2020)، والتى تستمر من 3 إلى 25 أكتوبر الجارى، وقال الدكتور مصطفى مرتضى، عميد الكلية، إن 2000 طالب يؤدون امتحان هذا العام على 4 فترات، وتبلغ مدة اللجنة «ساعة واحدة».

Advertisements

وأشار الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إلى أن كليات الجامعة بدأت فى وضع تصور تطبيق منظومة التعليم الهجين المقرر تطبيقها مع بداية العام الجامعى الجديد، والتى تعتمد على نظام التعليم «أون لاين»، والتعليم وجهًا لوجه، على حسب الكليات العملية والنظرية.