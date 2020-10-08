شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسوان يهنئ الفريق بالبقاء في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قدّمت جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس الجامعة، التهنئة للواء أحمد سليمان، رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، وأعضاء مجلس إدارة النادي، والجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد كشري، المدير الفني للفريق، وجميع اللاعبين وطاقم التدريب وأفراد الجهاز الإداري على البقاء في الدوري العام المصري الممتاز بعد اقتناصه فوزا غاليا على حرس الحدود مساء اليوم بنتيجة 2/1. وأعرب الدكتور أحمد غلاب عن سعادته بالفوز لبقاء فريق أسوان ممثلًا لزهرة الجنوب محافظة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي والعربي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

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