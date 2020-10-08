شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر في كانبرا تشارك بالاحتفال بذكرى تأسيس منظمة التعاون الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت سفارة جمهورية مصر العربية في كانبرا، يوم ٧ أكتوبر الجاري، في الاحتفال الذي تم تنظيمه بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي في 25 سبتمبر 1969، وذلك بحضور كبار المسؤولين الأستراليين والسفراء المعتمدين بالبلاد.

ومن جانبها، أكدت «هيريندا سيدو»، نائب الوكيل الدائم لوزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، في كلمتها عمق العلاقات بين بلادها ومنظمة التعاون الإسلامي، وحرص أستراليا على التعاون الدائم مع الدول الأعضاء بها.

هذا ويعد الحفل هو الأول من نوعه الذي يتم تنظيمه في أستراليا وبمشاركة 24 سفارة تمثل دول منظمة التعاون الإسلامي في كانبرا، وجاء ليعكس العلاقات الوثيقة والمتشعبة بين دول المنظمة وأستراليا.