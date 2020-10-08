شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يستعرض المشروعات الاستثمارية الأجنبية مع والي «نهر النيل» السودانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بمكتبه اليوم بالقصر الجمهوري دكتورة آمنة أحمد المكي، والي ولاية نهر النيل، حيث تطرق اللقاء إلى جهود حكومة الولاية في معالجة القضايا التي تهم مواطني نهر النيل.

ونفت والي نهر النيل في مستهل حديثها التصريحات التي نقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي والتي مفادها بأنها انتقصت من دور القوات المسلحة، مؤكدة أن هذا الحديث عار تماماً من الصحة وأنها لم تدل بأي تصريح في هذا الصدد.

وقالت إن المكونين المدني والعسكري يعملان في تكامل تام، مشيرة إلى أن الوثيقة الدستورية خوّلت تعيين الولاة المدنيين على رأس الولايات.

وأوضحت د. آمنة أن اللقاء تطرق أيضا إلى المشكلات المتعلقة بالموسم الشتوي مبينة أن الولاية بها العديد من المشروعات الحكومية ومشروعات القطاع الخاص، بجانب بعض المشروعات الاستثمارية الأجنبية.

ولفتت د. آمنة إلى أهمية التأسيس الجيد للموسم الشتوي بصورة تمكن الولاية من جعلها الولاية الزراعية الأولي في زراعة القمح بالسودان.

وأوضحت والي نهر النيل أن اللقاء ناقش أيضا قضية المناصير المهجرين، مبينة أنه سيتم عقد اجتماع للنظر في هذه القضية وإيجاد الحلول لها وقالت إن اللقاء تناول ضرورة وضع ضوابط لعمليات التعدين في الولاية وكيفية استفادة ولاية نهر النيل من استثمارات التعدين.

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وكشفت عن طلبات تقدمت بها عدد من الشركات للاستثمار في مخلفات التعدين بالولاية، ونوهت إلى أن الولاية كانت مغيبة تماما عن الإشراف على أنشطة الشركات المستثمرة في مجال التعدين إبان النظام البائد.