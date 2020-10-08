شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة 3 توائم بمستشفى أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت التخصصي بغرب الأقصر، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ولادة 3 توائم، لسيدة من مركز «القرنة»، في بداية الشهر التاسع.
وصرّح الدكتور محمد عز الدين، رئيس القسم، الطبيب المشرف على الولادة، إن السيدة دخلت قسم النساء والتوليد، محولة من مستشفى القرنة منذ 3 أيام في حالة تعب شديد، واعياء بسبب آلام في الحوض.
وذكر أن الحالة كانت تعانى من انتفاخ الأنبوبة اليسرى.
وجرى التدخل الجراحي بعد إعداد السيدة للعملية، والاستعانة بفريق التمريض والمساعدبن، وخروج التوائم الثلاثة ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، ووضع الام بالعناية المركزة، موضحا أن حالة الام والتوائم مستقرة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
104,035
-
تعافي
97,492
-
وفيات
6,010
كانت هذه تفاصيل خبر ولادة 3 توائم بمستشفى أرمنت غرب الأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.