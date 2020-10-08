شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة 3 توائم بمستشفى أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت التخصصي بغرب الأقصر، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ولادة 3 توائم، لسيدة من مركز «القرنة»، في بداية الشهر التاسع.

وصرّح الدكتور محمد عز الدين، رئيس القسم، الطبيب المشرف على الولادة، إن السيدة دخلت قسم النساء والتوليد، محولة من مستشفى القرنة منذ 3 أيام في حالة تعب شديد، واعياء بسبب آلام في الحوض.

وذكر أن الحالة كانت تعانى من انتفاخ الأنبوبة اليسرى.

وجرى التدخل الجراحي بعد إعداد السيدة للعملية، والاستعانة بفريق التمريض والمساعدبن، وخروج التوائم الثلاثة ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، ووضع الام بالعناية المركزة، موضحا أن حالة الام والتوائم مستقرة.