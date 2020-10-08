شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركز بطما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم الخميس، تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بدائرة مركز طما، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء طارق الفقي، بمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية، وبرنامج التنمية المحلية بمختلف مراكز المحافظة.

وتفقد نائب المحافظ- خلال الجولة التي رافقه فيها عدلي أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة طما، ومتدرب من البرنامج الرئاسي، وعدد من أعضاء اللجنة التنسيقية لبرنامج حياة كريمة، ووحدة التنفيذ المحلية بالديوان العام- عددا من المنازل التي تم إعادة تأهيلها بقرية «القاوية» ضمن المبادرة، واطمأن على الأسر المقيمة بتلك المنازل، لافتا إلى أن المبادرة قدمت عددا من الخدمات لأهالي القرية، شملت رفع كفاءة 40 منزل، وتنفيذ أسقف خشبية لعدد 25 منزل، وتوصيل مياه لعدد 16 منزل، بالإضافة إلى تنفيذ قافلتين طبيتين مجانيتين، و3 قوافل رمد، وقافلة بيطرية، وصرف 25 جهاز تعويضي لذوي الإعاقة، فضلا عن توزيع 3 آلاف كرتونة مواد غذائية، وتوزيع 100 شنطة مدرسية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «صناع الحياة».

وأختتم القاضي، جولته بتفقد أعمال استكمال إنشاء مبنى وحدة مرور طما بقرية «التل الزوكي» إحدى المشروعات الممولة من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، بتكلفة 5.5 ملايين جنيه، وجاري استكمال أعمال إنشاء السور المحيط بالمبنى، لافتا إلى أهمية المشروع في تسهيل الخدمات للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، موجها بسرعة الإنتهاء من الأعمال للبدء في تقديم الخدمات للمواطنين.

نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة " بمركز بطما

نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة " بمركز بطما

نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة " بمركز بطما

نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة " بمركز بطما

نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة " بمركز بطما

نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة " بمركز بطما

نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة " بمركز بطما

نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة " بمركز بطما