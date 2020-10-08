شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العمل النفسى للقوات المسلحة يكشف طريقة اختبارات الكلية الحربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء عصام خليل، رئيس جهاز العمل النفسى للقوات المسلحة، طريقة إجراء الاختبارات النفسية للطلاب الجدد بالكلية الحربية، قائلا: "القياسات النفسية تتم باختيار أفضل العناصر مما لديهم من سمات شخصية وقدرات نفسية تتوافق مع متطلبات الحياة العسكرية".

ووجه خليل، في تصريحات لبرنامج "مصر تستطيع" الذى يقدمه الإعلامى أحمد فايق، عبر قناة dmc، عدة نصائح للطلاب المتقدمين للالتحاق بالكلية الحربية، قائلا: "جاوب بأول انطباع يأتي في ذهنك ولا تتجمل بالظهور بصورة مقبولة اجتماعيا أو تتحايل أو تراوغ عند الإجابة".

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وأضاف خليل، أن الاختبارات تقيس شخصية كل طالب، مبينا: "الاختبار يختلف من فرد لآخر وفقا لنظرية الفروق الفردية، وهناك أسئلة سوف تتكرر بأشكال مختلفة حتى لا يتجمل أحدا عند الاختبار بجانب كشف الكذب".

ونصح الطلاب بعدم الانسياق لأى فرد يحاول ابتزازه بادعاء تخطى الاختبارات النفسية، لأن الطالب هو الوحيد القادر على تخطى الاختبار بنفسه، لأنه هو من سيعبر عن سلوكه وردود أفعاله تجاه المواقف المختلفة.

ووجه رسالة إلى أولياء أمور الطلاب قائلا: "القياسات واستخراج نتائج الاختبارات تتم بطريقة مميكنة دون تدخل أي عنصر بشرى في العملية لضمان الموضوعية والشفافية، وهنا شخصية الطالب وسلوكه هو الفيصل في صلاحيته من عدمه للتكيف مع الحياة العسكرية".