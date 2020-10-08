"إف بى آى" يحبط مؤامرة لخطف حاكمة ولاية ميشيجان الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، إحباط مؤامرة للإطاحة بحكومة ولاية ميشيغان وخطف حاكمتها جريتشن ويتمير، وأشار المكتب إلى أنه "سيتم الإعلان عن العملية في مؤتمر صحفي لمسؤولي إنفاذ القانون في غراند رابيدز بالولاية"، وبحضور المدعي العام دانا نيسل وآخرين، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

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