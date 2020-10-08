شكرا لقرائتكم خبر عن موسم سقوط الجزيرة والإخوان.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، اللجان الإلكترونية للجماعة الإرهابية تنشر الشائعات وقناة قطر تروجها.. موسم سقوط الجزيرة والإخوان.. "الداخلية" تنسف شائعات اختفاء فتيات الإسكندرية وتعيد فتاة لأسرتها.. إعفاء 2.1 مليون طالب من المصاريف الدراسية.. المؤسسات المالية تفند أكاذيب الإعلام المضلل عن طباعة البنكنوت خلال «كورونا». واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

ـ اللجان الإلكترونية للجماعة الإرهابية تنشر الشائعات وقناة قطر تروجها.. موسم سقوط الجزيرة والإخوان.. "الداخلية" تنسف شائعات اختفاء فتيات الإسكندرية وتعيد فتاة لأسرتها.. إعفاء 2.1 مليون طالب من المصاريف الدراسية.. المؤسسات المالية تفند أكاذيب الإعلام المضلل عن طباعة البنكنوت خلال «كورونا»

ـ اللجان الإلكترونية للجماعة الإرهابية تنشر الشائعات وقناة قطر تروجها.. موسم سقوط الجزيرة والإخوان.. "الداخلية" تنسف شائعات اختفاء فتيات الإسكندرية وتعيد فتاة لأسرتها.. إعفاء 2.1 مليون طالب من المصاريف الدراسية.. المؤسسات المالية تفند أكاذيب الإعلام المضلل عن طباعة البنكنوت خلال «كورونا» ـ «أرض الفيروز فى قلب مصر».. 600 مليار جنيه لتنمية وتعمير سيناء خلال 6 سنوات.. الانتهاء من تنفيذ 5 مناطق صناعية وإنشاء منطقة حرفية وسوق للجملة.. وشبكة طرق.. بإجمالى أطوال تبلغ 2400 كم.. و4 أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة

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