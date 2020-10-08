شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد المائية يلتقى شيوخ سيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري واللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس خلال زيارتهما لسيوة بعدد من مشايخ واهالي سيوة ،وذلك بقاعة مركز الصناعات الحرفية وسط ترحيب من اهالي الواحة

حيث تم استعراض عدد من المقترحات والحلول التى تم التوصل اليها لمعالجة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى خلال الجولة الميدانية على عدد من المواقع والبحيرات المتضررة بالواحة

وتم بحث كل مقترح على حدى كن جميع الجوانب ومدي فاعليته العاجلة او الاجلة والفائدة والتكلفة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

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