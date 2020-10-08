شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قوافل المساعدات الغذائية والعلاجية من بنكي الطعام والكساء للبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تسهيل تقديم كافة أنواع المساعدات للمواطنين في كل ربوع المحافظة بدءًا من مدينة رأس غارب شمالاً وحتي مدينة حلايب جنوباً، يقوم بنك الطعام المصري وبنك الكساء المصري بعدد من قوافل المساعدات المتنوعة التي تشمل «مساعدات غذائية وملابس ومفروشات» للأسر الأكثر احتياجاً، بدءًا من 9/10/2020 وحتي 16 /10 /2020، وتستهدف القوافل مساعدة أكثر من 10 ألاف أسرة بجميع مدن المحافظة مساهمة ومساعدة لمواطني البحر الأحمر.

وأوضحت دعاء محمود مدير إدارة القوافل والإغاثة بأنه سيتم توزيع هذه المساعدات على مدن المحافظة بالتتابع بدءَ من غد الجمعة بمدينة الشلاتين والقري التابعه لها، ومدينة حلايب والقري والتجمعات البدوية التابعه لها، حيث يتم توزيع المساعدات لعدد 6000 في كلاُ منهما، ثم يتم توزيع المساعدات لعدد 2700 أسرة بمدينة مرسي علم، وأيضاً توزيع المساعدات لعدد 1000 أسرة من مدينة القصير يوم 15/10بالإضافة إلى 300 أسرة بمدينة سفاجا.

وأكد حنفي أهمية الدور الذي يقوم به بنك الطعام وبنك الكساء المصري في الوقوف بجانب الدولة لرفع المعاناة عن المواطنين وتقديم كافة المساعدات من خلال استمرار تلك القوافل التي تمد الأسر الاكثر احتياجا بالمواد الأساسية من غذاء وعلاج ومساعدتها على تحسين ظروف حياتهم المعيشية بكل المدن وبصفة خاصة مدن الجنوب «حلايب وشلاتين.