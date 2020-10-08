شكرا لقرائتكم خبر عن ختام أعمال القافلة الطبية لقرى درب الأربعين في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد ختام فعاليات قافلة طبية لأهالي قرية «الأربعين 3» بمنطقة درب الأربعين جنوب مركز باريس بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لـ 288 مواطنًا.

- صورة أرشيفية

وأكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أحمد محروس، تنظيم القافلة الطبية لسكان القرية، حيث قدمت القافلة خدماتها في 6 تخصصات طبية، هي (الباطنة، الجراحة، الجلدية، الأطفال، النساء، الأسنان).

وأضاف محروس أن القافلة الطبية قدمت خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، حيث إن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الشرفاء الذين يحرصون على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة، إيمانًا منهم برسالة الطب التي تحمل معاني الرحمة للبشرية.

- صورة أرشيفية

ولفت إلى أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط.