شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الأقصر» تتسلم 5 طن من صكوك الأضاحى للأسر الأولى للرعاية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبلت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، الدفعه السادسة من لحوم صكوك الاضاحى المقرره للمديرية وقدرها (5) طن والتى تم توزيعها على المواطنين المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك تحت إشراف لجان متخصصة من ديوان عام الوزارة والمديرية مع مراعاه تنفيذ كافه الشروط المقرره من الوزارة.
وتقدم الشيخ سيد عبدالدايم، وكيل الوزارة، بالشكر لكل من ساهم في إيصال هذا الخير لمستحقيه مشددا بأن هذا الخير والسعى في ايصاله لمستحقيه إنما هو من صفات أهل الإيمان والصلاح والفلاح.
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