شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على بدء الدراسة ببرنامجى الحوسبة والذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس الأعلي للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علي بدء الدراسة ببرنامجي الحوسبه والمعلوماتية الحيوية، والذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات، بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة سوهاج الجديدة، وذلك نظير مصروفات دراسية.

صرع بذلك الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج وقال أن الجامعة تعمل علي مواكبة المستقبل واحتياجات سوق العمل من خلال تطوير وتحديث برامجها التعليمية، سعياً للوصول إلى معايير الإعتماد الأكاديمية المحلية والدولية، حيث تعد تلك البرامج من التخصصات الحديثه والمتميزة في مجال الحاسبات والمعلومات، لافتا إلى أن برنامج "الحوسبه والمعلوماتية الحيوية" من التخصصات المميزة التي تخدم المجال الطبي عن طريق ربطه بالتحول الرقمي، أما برنامج "الذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات" فهو برنامج نوعي ومميز، يعد خريج لدية القدرة والمعرفة علي استخدام النظم الذكية في شتي مجالات العمل، وذلك في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي.

وأوضح الدكتور النميري علام، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، أن شروط الإلتحاق بتلك البرامج أن يكون الطالب حاصل علي شهادة الثانوية العامة بمجموع ٣٩٣,٥ علمي علوم، ومجموع ٣٦٥ علمي رياضة، وذلك طبقاً للدرجات التي أقرتها لجنه قطاع الحاسبات والمعلومات، ولا تخضع تلك الشروط للتوزيع الجغرافي، ويتم قبول الطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامه هذا العام، وأيضاً العام الماضي بنفس الشروط السابقة، لافتا إلى أن الدراسة بهذين البرنامجين تتم بنظام الساعات المعتمدة، حيث تنقسم الدراسة إلي 8 مستويات دراسية علي مدار 4 سنوات، حيث يحتوي كل مستوي علي ١٨ ساعة معتمدة ليصبح الطالب بعدها حاصلاً علي درجة البكالوريوس في تلك التخصصات.