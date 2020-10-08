شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل ينعى النائبة منى منير عضو مجلس النواب: كانت مثالًا لحُسن الخلق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، التي وافتها المنية اليوم.
وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الاعلام، إن النائبة كانت مثالًا لحُسن الخلق والتفاني في خدمة الوطن، رحم الله الفقيدة وألهم أسرتها الصبر والسلوان.
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