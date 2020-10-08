شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: حبوب منع الحمل تُزيد الإصابة بالسرطان في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور تامر منيع، استشاري ومدرس جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، إن أي سيدة تعاني من ورم في المبيض، عليها أن تقوم بالكشف للتأكد من عدم إصابتها بسرطان المبيض.

وتابع «منيع»، خلال حواره ببرنامج «عيادة ten»، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية «ten»، مساء الخميس، أن حبوب منع الحمل لها عامل كبير في الوقاية من سرطان المبيض والرحم والقولون، وفي نفس الوقت إذا كانت السيدة لديها تاريخ مرضي في السرطان، فعليها ألا تأخذ حبوب منع الحمل، واستخدام وسيلة أخرى، لأن الحبوب في هذه الحالة قد تزيد من نسبة الإصابة ولو بنسبة ضئيلة.

ولفت إلى أن الاستئصال الوقائي للثدي لمنع الإصابة بالسرطان لا يعني إزالة الثدي بشكل كامل، ولكنه يعني تفريغه وملئه ببعض المواد التي تحافظ على شكل الثدي بشكل كبير.