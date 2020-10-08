شكرا لقرائتكم خبر عن «حتى بيوت ربنا مش سالمة منكم».. مرشح في الدقهلية يعلق لافتاته على مأذنة مسجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لافتة تأييد لأحد مرشحي النواب بدائرة أجا على مأذنة مسجد بنطاق الدائرة بالمخالفة لقرار منع استخدام دور العبادة في الدعاية الإنتخابية .

وكتبت إحدى الصفحات «هي وصلت لكده ان نستخدم بيوت الله لأغراض شخصية دنيوية».

وعلق أحد المتابعين «حرام عليكم حتى بيوت ربنا مش سالمة منكم».

من جانبه أكد الشيخ الدكتور خالد صلاح الدين وكيل مديرية أوقاف الدقهلية، أن المسجد أهلي ويتبع مصنع غزل ونسيج في قرية «شيوة» بمركز أجا وحاول صاحب المصنع استغل المأنة للدعاية لأحد المترشحين لانتخابات مجلس النواب بالمخالفة لقرارات الأوقاف في هذا الشأن.

وأضاف «فور علمنا بالواقعة ارسلنا لجنة لمكان المسجد وتبين بالفحص أن المسجد»أهلي«ونرسل له من الأوقاف خطيب لصلاة الجمعة فقط ويتولى صاحب المصنع الإشراف عليه إلا أن كل هذا لا يمنع عدم استغلال المساجد مطلقا في أمور السياسة وطلبنا من صاحب المصنع إزالة اللافتة فورا وأخذنا عليه التعهد اللازم لعدم تكرار ذلك الأمر والإبتعاد بالمسجد وجميع دور العبادة عن الدعاية الانتخابية حتى ولو كان هذا مسجد أهلي والرجل استجاب فورا وأزال اللافتة».

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