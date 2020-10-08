شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يدعو لوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا واللجوء للحلول السلمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلًا من أذربيجان وأرمينيا بتغليب صوت الحكمة ووقف إطلاق النار في منطقة ناغورنو كاراباخ، والرجوع إلى طاولة المفاوضات، والاحتكام للحلول السلمية.

جاء ذلك خلال تدوينة لشيخ الأزهر على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، اليوم الخميس، باللغتين العربية والإنجليزية، قال فيها شيخ الأزهر: «الاحتكام لصوت العقل يحتم وقف إطلاق النار بين الجارتين أذربيجان وأرمينيا، وندعو كل محبي السلام والإنسانية لبذل المساعي من أجل وقف النزاع المسلح، واللجوء إلى الحلول السلمية لإنهاء الصراع بين الدولتين».