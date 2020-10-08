شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة النائبة منى منير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توفيت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب الحالي، عن دائرة الجيزة، مساء الخميس. يذكر أن النائبة منى منير كانت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب. ونعى وكيل مجلس النواب، السيد الشريف، النائبة ببالغ الحزن والأسى، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد المغفور لها بإذن الله تعالى، برحمته الواسعة، وأن يسكنها فسيح جناته. والنائبة منى منير من مواليد محافظة الجيزة، وشغلت عضوية مجلس النواب نظام القائمة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

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