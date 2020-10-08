شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» توضح حقيقة تعطل أحد جرارات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت السكة الحديد الأخبار التي تم تداولها رواد التواصل الإجتماعي الفيس بوك عن تعطل لأحد الجرارات الجديدة التي تم توريدها من شركة GE لصالح السكة الحديد المصرية.

وانتشرت صور للجرار «2505» داخل ورش الفرز وهو أحد الجرارات الجديدة، وظهر من خلال الصور تشوه الهيكل بالزيوت المحترقه، وكتب الرواد تعليقات أن «الجرار الجديد جاب موتور» وأنه يحتاج إلى عمرة جسيمة.

نفى المهندس سامي عفيفي، نائب رئيس الهيئة للصيانة والسلامة، لـ«المصرى اليوم» تعرض أحد الجرارات الجديدة التي صنعتها شركة GE لصالح سكك حديد مصر لمشاكل في الموتور.

وقال في تصريحات لـ«المصرى اليوم» غير حقيقي وأن الجرارات تعمل بكفاءة.

وأوضح أن سبب تناثر الزيت على هيكل الجرار الخارجي يعود إلى تصادف ان جرار المانى قديم متوقف بجواره، وحدث أنه حصل «تفويت» وتفريغ وتناثرت بعض الزيوت على الجرار الأمريكي.

وأضاف ذهبت بنفسي إلى الورشة أعطيت تعليمات بغسله فورًا وتم بالفعل وهذا كان قبل نزول البوست.

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