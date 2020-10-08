شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الجمعية المصرية للمناعة يكشف حقيقة تعرّض مصر لموجة ثانية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على تعرض مصر للموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، خاصة مع دخول الطلبة المدارس، قائلًا: «مصر غير معرضة لموجة ثانية لجائحة كورونا، ولكن بشروط».

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ريمون فضل الله، في برنامج «منتصف الأسبوع»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن المواطن المصري هو المسؤول الأول عن تعرض البلاد لموجة ثانية من عدمه، مشيرًا إلى أن المواطن المصري إذا تعامل مع فيروس كورونا بحذر شديد واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في كل شيء وتعايش مع كورونا سيختفي الفيروس من مصر تمامًا ويعتبر إنجازًا تاريخيًا يُحسب للدولة المصرية وشعبها الواعي.

وتابع: «لو لم يتخذ الشعب المصري الإجراءات الاحترازية الكاملة والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وتعامل معه باستهتار وعدم وعي ستواجه مصر موجة ثانية أشد ضراوة من الموجة الأولى التي واجهها العالم أجمع، خاصة أن أمريكا وأوروبا تواجه الموجة الثانية من فيروس كورونا والأعداد هناك في ازدياد.