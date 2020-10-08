شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة محافظ القليوبية تشهد تسلّم أثاث 5 مراكز تكنولوجية والتجهيز لافتتاح قها وكفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة ايمان ريان، نائب محافظ القليوبية، الخميس، تسلّم الأثاث الخاص بالمركز التكنولوجى بمدينة قليوب، ضمن توريد الاثاث ل 5 مدن وهى (كفر شكر – قها – قليوب – القناطر الخيريه – الخانكه)، حيث جرى الانتهاء من ( الانشاء- التجهيز الكامل للمبنى- تجميع البيانات الخاصه بعمل المنظومه- التدريب الاساسى للعاملين على المنظومه)، وذلك بتعليمات من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم.

وقالت ريان، في بيان، الخميس، إنه جارٍ التدريب على المنظومه في كل من مدن قها وكفر شكر حاليا تمهيدا للافتتاح أمام الجمهور للتعامل من خلال شباك المركز التكنولوجي، فضلا عن أنة تم التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجى بمدينة قها، مشيرة إلى أنه توجد مراكز تكنولوجية بالمدن تحت الإنشاء، وهي (الخصوص- شبين القناطر)، حيث يجري الآن استكمال بعض النواقص الانشائيه الخاصه بمركز الخصوص تمهيدًا لتفعيل المنظومة به.

وتابعت: «بالنسبة لمركز شبين القناطر فتم ادراجه في خطه هدا العام، لافتة إلى أن الاحياء والمدن التي يوجد بها مركز تكنولوجى مفعل ويعمل هى(حى غرب شبرا الخيمه – حى شرق شبرا الخيمة – بنها – طوخ)، مؤكدة أن المركز التكنولوجية تهدف إلى محاربه الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها».

جدير بالذكر أن المراكز التكنولوجية تهدف إلى توفير حياه كريمه للمواطنين من خلال تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها، بالإضافة إلى التوافق مع توجة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.